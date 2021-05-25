Основатель телеграм-канала Nexta Путило рассказал об угрозах после задержания Протасевича: "Вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат"

Основатель талеграм-канала Nexta Степан Путило сообщил, что после задержания в Минске бывшего главного редактора канала Романа Протасевича редакция получила "множество угроз".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Множество угроз о том, что мы следующие, что бойтесь, что вас, может, в Беларусь не будут отвозить, а сразу на месте прикончат, пристрелят, что офис взорвут и так далее", - рассказал он.

По словам Путило, редакция получала такие угрозы и в августе 2020 года, когда в Беларуси начались массовые акции протеста после президентских выборов, "но сейчас эта волна вернулась".

"Тем не менее угрозы идут, и мы резонно опасаемся, как все люди с инстинктом самосохранения, за свою безопасность", - отметил основатель Nexta.

Путило добавил, что редакция канала "прилагает все возможные усилия, чтобы минимизировать риски".

"У нас есть полиция под офисом, у нас есть экстренные номера, и обо всем подозрительном мы сразу сообщаем в полицию Польши. Поэтому мы чувствуем себя, в принципе, в безопасности и продолжаем наше дело, дело всей нашей жизни", - подчеркнул он.

По словам основателя Nexta, он обсуждал с Протасевичем возможные угрозы, в том числе то, "что все-таки не стоит летать над Беларусью".

"Даже над дружественными Лукашенко странами СНГ это небезопасно, к сожалению", - добавил Путило.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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