Дело "ВиЭйБи Банка": 6 чиновников НБУ и представитель компании-оценщика уведомлены о подозрении

24 мая Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомило о подозрении 6 чиновникам Национального банка Украины и представителю компании-оценщика, который способствовал получению бенефициарным владельцем "ВиЭйБи Банка" стабилизационного кредита в размере 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Подчеркивается, что общее количество лиц, задействованных в организации схемы по завладению средствами, возросло до 17 человек.

Круг подозреваемых пополнили:

- заместитель начальника ГУ НБУ по г. Киеву и Киевской области;

- начальник одного из управлений ГУ НБУ по г. Киеве и Киевской области;

- начальник одного из отделов ГУ НБУ по г. Киеве и Киевской области;

- директор юридического департамента Национального банка Украины;

- главный экономист отдела надзора за деятельностью банков департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

- директор департамента пруденциального надзора Генерального департамента банковского надзора НБУ;

- заместитель директора ООО (компании, которая готовила рецензию на оценку имущества банка).

В НАБУ уточнили, что должности указаны на момент совершения указанными лицами преступления.

Действия работников банка квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Представителю общества сообщено о подозрении по ст.191 УК Украины.

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Также напоминается, что в рамках досудебного расследования установлено, что в октябре 2014 года "ВиЭйБи Банк", отнесенный к категории проблемных банков, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. Несмотря на то, что указанный банк не предоставил всех необходимых для этого документов, правление Нацбанка, вопреки требованиям законодательства, согласилось на его предложение.

При этом, стоимость недвижимости, передаваемой в залог Нацбанка, была завышена почти в 25 раз путем составления поддельных отчетов об оценке. Служащие НБУ предоставили "ВиЭйБи Банку" 1,2 млрд грн стабилизационного кредита на 2 года. Средства он так и не вернул.

В ноябре 2019 года прокуроры САП и детективы НАБУ по делу о завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита сообщили о подозрении 10 бывшим и действующим служащим Национального банка Украины и "ВиЭйБи Банка".