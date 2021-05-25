Кулеба об агрессии РФ против Украины: Уровень напряженности снизился, но деэскалация не произошла - угроза сохраняется

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что угроза дальнейших агрессивных действий России против Украины сохраняется.

Как сообщили в пресс-службе МИД Украины, Кулеба встретился с сопредседателем партии "Союз 90/Зеленые" Робертом Габеком, который находится в Украине с визитом, передает Цензор.НЕТ.

В частности, собеседники обсудили безопасность в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

Кулеба отметил, что отвод Россией определенного количества войск от границы с Украиной частично снизило уровень напряженности, однако не привело к деэскалации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО готово помочь Украине обеспечить собственную безопасность, - замгенсека Браже

"Продолжающиеся обстрелы украинских позиций с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях подтверждают, что угроза дальнейших агрессивных действий России сохраняется", - говорится в сообщении.

В этом контексте глава МИД Украины рассказал Габеку об усилиях, предпринимаемых украинской стороной с целью продвижения политико-дипломатического урегулирования. Он подчеркнул важность тесного взаимодействия Украины, Германии и Франции для того, чтобы заставить Россию выполнять свои обязательства в рамках нормандского формата.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Обстрел террористами н.п.Пивничне: маркировка на остатках ракет указывает на российское производство боеприпасов. ФОТОрепортаж

Также Кулеба выразил благодарность партии "Зеленых" за поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.