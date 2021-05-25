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Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

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Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль
Благодаря открытию рынка земли в Украине цена на землю вырастет как минимум вдвое в течение ближайших 3-5 лет.

Уверенность в этом выразил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Открытие рынка земли приведет к росту цены на землю как минимум вдвое на протяжении первых 3-5 лет, такие наши оценки", - сказал Шмыгаль на форуме "Украина 30. Земля" во вторник.

Он также отметил, что потенциал увеличения поступлений в местные бюджеты при эффективном управлении землей составляет до 12 млрд грн.

Премьер также подчеркнул, что правительство успевает подготовить все необходимые нормативные акты для запуска рынка земли.

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Топ комментарии

  • Luca Generis
    Но не приведет к росту к покупательной способности местных аборигенов. Землю скупят аффилированные с Ротшильдами корпорации.
  • 5 копійок
    Бєня дуже радий.
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    введуть податок по 100 дол за гектар і люди продадуть цю землю раніше 3-5 років
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