Экс-глава правления "ПриватБанка" Дубилет является гражданином Израиля и с 2017 года проживает в этой стране, - адвокат

Бывший председатель правления "ПриватБанка" Александр Дубилет имеет гражданство Израиля.

Об этом сообщил его адвокат Бойко, ссылаясь на заявление подзащитного, которое тот направил в Высший антикоррупционный суд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

"Он в очередной раз сообщил о своем местонахождении. Сообщил также о том, что в течение длительного времени, а именно с 2017 года, проживает на территории государства Израиль. Кроме того, последний сообщил, что является гражданином Израиля, то есть на законных основаниях проживает в этой стране", - сказал адвокат, объясняя невозможность очного участия Дубилета в судебном заседании по избранию ему меры пресечения.

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По его словам, в связи с пандемией коронавируса гражданам Израиля сейчас запрещено выезжать в определенные страны, среды которых и Украина.

Как сообщалось, 15 марта НАБУ объявило подозрение трем бывшим должностным лицам "ПриватБанка" - экс-главе правления Александру Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций. Их подозревают в растрате 8 миллиардов гривень.

По версии следствия, бывший глава правления "ПриватБанка" в последний день перед признанием банка неплатежеспособным в декабре 2016 года направил в банковское учреждение, расположенное в одной из стран ЕС, письма с просьбой погасить задолженность двух крупных агропредприятий по ранее выданным аккредитивам за счет средств ПриватБанка, которые хранились на корреспондентском счете в этом банке.

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В НАБУ считают, что должностные лица "ПриватБанка" подделали банковские документы, внесли несанкционированные изменения в баланс банка, в ранее созданные электронные документы в электронной системе банка, чтобы позднее скрыть это преступление.

Также в конце февраля этого года экс-главе правления "ПриватБанка" Дубилету, бывшему заместителю главы правления банка Владимиру Яценко и бывшей руководителю одного из подразделений банка сообщили о подозрениях в растрате чужого имущества на сумму 136 млн грн.

ВАКС избрал Яценко меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 52,2 млн грн, а бывшей чиновнице "ПриватБанка" - в виде залога в размере 2,744 млн грн.

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В то же время следствию не удалось выяснить местонахождение бывшего главы правления "ПриватБанка" Дубилета.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года. Государство докапитализировало его на 155 млрд грн. Портфель нерабочих кредитов "ПриватБанка", который связывают с предыдущими владельцами, на 31 декабря 2018 года оценивался в 212,795 млрд грн.