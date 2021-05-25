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В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

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В Раде зарегистрировали законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей
Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об ограничении или лишении свободы до шести лет за похищение ребенка одним из родителей

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, текст проекта закона № 5549 обнародовали на сайте парламента.

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в статью 146 Уголовного кодекса Украины. Такое усиление ответственности предлагается установить в случае похищения одним из родителей ребенка, который находился на законных основаниях у другого родителя.

Инициатором законопроекта выступил председатель Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубенец (группа "За майбутне").

Среди соавторов документа – сопредседатель депутатской группы "За майбутне" Тарас Батенко, Лариса Билозир (группа "Довира"), Сергей Швец, Мария Мезенцева, Максим Ткаченко (все из фракции "Слуга народа").

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Топ комментарии

  • Эдмонд Саакян
    Дебилы?
  • Alexander Grischenko
    Еще один метод законного шантажа! Отправила мамаша с папашей ребенка на прогулку, и в полицию. А дальше папашку на зону, если не даст денег столько, сколько скажет, или имущество не отдаст просто так. В итоге пострадают дети! Только у депутатов мозгов на это не хватит! Вообще сейчас такое время, когда детей иметь и дорого, и опасно (как рычаг влияния)
  • Володимир Миколаєць
    Дебіли кончені.
    Як можна вкрасти своє у себе?
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