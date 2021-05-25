"Очередная демонстрация политики запугивания", - Джеппар о намерении крымских марионеток посадить Чубарова на 9 лет
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Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар назвала "политикой запугивания" требование российского обвинения в Крыму приговорить к девяти годам лишения свободы председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого судят в оккупированном полуострове заочно.
Об этом она написала в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная демонстрация политики запугивания и давления на коренной народ Крыма. Российские оккупанты, которые проводят заочное "судилище" над председателем Меджлиса крымскотатарского народа Рефатом Чубаровым за сопротивление оккупации Россией Крыма, хотят дать ему 9 лет колонии", - написала Джеппар.
Как сообщалось, на заседании так называемого "Верховного суда Крыма" по делу главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, которого на оккупированном полуострове "судят" заочно, 24 мая "обвинение" запросило 9 лет лишения свободы.
Оккупанты обвиняют Чубарова в якобы "организации массовых беспорядков" 26 февраля 2014 года под стенами крымского парламента.