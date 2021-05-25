От Кабмина требуют объяснений за первый международный иск от инвестора в зеленую энергетику

Кабинет Министров Украины и Министерство юстиции должны предоставить объяснения о том, почему не решается кризис в возобновляемой энергетике, что привело к представлению компанией Modus Energy иска в международный арбитраж против государства, и указать, сколько средств налогоплательщиков будет потрачено на юридическое сопровождение этого дела.

Об этом в Facebook написала нардеп Людмила Буймистер, напомнив, что компания Modus Energy, которая имеет в собственности несколько солнечных электростанций, подала иск в международный арбитраж за противоправные действия Кабинета Министров Украины по изменению законодательства в условиях поддержки отрасли ВИЭ.







"Требую от правительства объяснений, почему ситуация доведена до арбитража и сколько средств украинских налогоплательщиков теперь придется отдать за услуги юридического советника. Написала соответствующее обращение в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи", - сказала Буймистер.

Она уточнила, что инвестор не согласился на условия меморандума и начал испытывать финансовый шантаж со стороны государства.

"С другой стороны компания не прогадала - потому что правительство даже после изменения законодательства категорически отказывается выполнять свои обязательства перед инвесторами по выплате долгов. Из 22,4 миллиарда гривен выплатили только 21%", - добавила нардеп.

При этом она сообщила, что теперь Кабмин отдал на парламент законопроект, который провоцирует еще более глубокий кризис своей инициативой акцизного сбора на зеленую энергию.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и заставляет компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов, и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину нарушившй требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все расходы, понесенные на арбитражное производство.

Как сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета Министров Украины за совершение шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще до 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.