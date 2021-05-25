В Киеве за сутки рекордное количество поборовших COVID-19 - 3264, заболели 402 человека, умерли - 12, - Кличко. КАРТА

За прошедшие сутки в Киеве зафиксировано 402 новых случая заболевания COVID-19 (всего 204 678).

Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Так, заболели: 228 женщины в возрасте от 20 до 86 лет, 157 мужчин в возрасте от 32 до 82 лет, 7 девочек в возрасте от 2 до 17 лет и 10 мальчика в возрасте от 9 месяцев до 17 лет.

Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев от вируса (всего 5035).

Госпитализированы 63 пациента с подтвержденным COVID-19 и 103 - с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Вместе с тем, за сутки 3264 человек побороли коронавирус (всего 150 195).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Все регионы Украины перешли в "желтую" зону карантина, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Соломенский (103), Святошинский (88) и Голосеевский (49).

По данным сайта Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, показатель в 3264 выздоровевших от COVID-19 за сутки в Киеве является максимальным за все время пандемии. Прежний рекорд в 3001 выздоровевших был установлен 20 мая.