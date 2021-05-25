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Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе

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Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с сопредседателем немецкой партии "Союз90/Зеленые" Робертом Габеком противодействие строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

По мнению украинского министра, завершение российского газопровода несет угрозу не только Украине, но и всему Евросоюзу.

"Больше всего нас беспокоит то, что "Северный поток - 2" несет многочисленные вызовы безопасности. Нет никаких сомнений в том, что в случае завершения строительства, Россия будет использовать этот проект как инструмент продвижения своих геополитических интересов, в том числе в контексте усилий нормандского формата и в Трехсторонней контактной группе. И речь идет не только об угрозе безопасности Украины, но и всей Европы", - заявил Кулеба.

Он добавил, что международные партнеры должны активизировать усилия для противодействия завершению строительства "Северного потока - 2".

Подчеркивается также, что Габек выразил солидарность партии "Союз90/Зеленые" с Украиной в этом вопросе.

"Немецкий политик заявил, что его политическая сила осознает риски "Северного потока - 2" для Германии и Европы в целом и выступает против его осуществления", - говорится в сообщении

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  • Frol Fedoroff
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    Кулеба - сопредседателю немецкой партии "Союз90/Зеленые": "Северный поток - 2" несет многочисленные угрозы не только Украине, но и Европе - Цензор.НЕТ 6190
  • Bandera Rosa
    По утілізації України -- СП вже є... -- "Труба и Крышка", зветься.
  • Василь Пупко 258d64dc
    Україну не утилізують. Розривають на шматки.
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