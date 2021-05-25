Эстония рекомендует своим авиакомпаниям облетать Беларусь стороной

Транспортный департамент Эстонии направил авиакомпаниям страны рекомендацию избегать воздушного пространства Беларуси и внести соответствующие изменения в расписания полетов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает BNS со ссылкой на пресс-службу эстонского министерства экономики и коммуникаций.

Рекомендация вступает в силу 25 мая, она основана на принятом в понедельник решении Совета Европы, призывающем все авиакомпании Европейского союза избегать полетов в воздушном пространстве Беларуси.

"Многие авиакомпании уже отказались от полетов над Беларусью. Вчера поздно вечером такую же позицию заняли руководители стран Европы, а сегодня официальная рекомендация Эстонии направляется всем эстонским авиакомпаниям. Для пассажиров это означает более продолжительное время полета на некоторых рейсах и немного более высокий расход топлива для авиакомпаний, но мы не можем игнорировать недавние шаги Беларуси", - цитируется в сообщении министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Поскольку посадка самолета Ryanair могла нарушить требования авиационных конвенций и других международных соглашений, этот вопрос будет рассмотрен Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Решение о запрете полетов между Таллинном и Минском и о закрытии воздушного пространства Эстонии для белорусских авиаперевозчиков будет принято совместно с другими странами-членами ЕС в соответствии с решением Совета Европейского союза. "Белавиа" сможет летать до тех пор, пока не будет достигнуто решение по ожидаемому плану санкций в отношении Беларуси", - добавил Аас.

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Отметим, что полеты над Беларусью остановили немецкая Lufthansa, французская Air France, финская Finnair, польская Lot, скандинавская SAS, нидерландский KLM, венгерский лоукостер Wizzair, латвийская AirBaltic, британские авиакомпании. Великобритания предписала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.