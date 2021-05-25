К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши

В Министерстве иностранных дел Польши уверены в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в беларусской тюрьме. Видны следы побоев на записи видео.

Об этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил в эфире "Польского радио", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья.

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"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский.

Ранее мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. В то же время белорусское Министерство внутренних дел заявило, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.