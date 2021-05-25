Новости • Задержание Протасевича

К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши

12 34127
К Протасевичу в тюрьме Беларуси применяли насилие: на нем видны следы побоев, - МИД Польши
В Министерстве иностранных дел Польши уверены в избиении основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в беларусской тюрьме. Видны следы побоев на записи видео.

Об этом замглавы МИД Польши Павел Яблоньский заявил в эфире "Польского радио", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он сообщил, что польское внешнеполитическое ведомство наладило контакт с родственниками Протасевича, которые не знают о состоянии его здоровья.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Это шесть наших русских губерний. Пора вернуть эту землю. Большинство людей живущих в Беларуси встретят это решение с ликованием", - пропагандист Кремля Красовский. ВИДЕО

"На записи видно, что в отношении него применялось насилие, видны следы побоев. Видно, что в отношении него нарушались права человека", - сказал Яблоньский.

Ранее мать Протасевича заявила, что он попал в больницу. В то же время белорусское Министерство внутренних дел заявило, что с задержанным оппозиционером все в порядке и он в СИЗО.

После этого распространили видео, на котором Протасевич опровергает информацию о проблемах со здоровьем, а также говорит, что сотрудничает с белорусскими правоохранителями и дает признательные показания.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Igor Stepanov 43a417b6
    Каким куском дерьма может стать обычный председатель колхоза...
  • Виктор Ле
    Лука убийца.
  • Nikolai Chizhevsky
    Почему за парня не выходят на митинги пусть как раньше во дворах в Минске и других городах Беларуси?,я не говорю про 100к как было но хотябы тысячи ведь выходили даже когда омон ловил в лесах прятались но выходили,как тогда так и сейчас та же самая милиция,или страх и запугивание Луки окончательно деморализовал белорусов?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости