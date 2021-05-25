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Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

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Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ соответствующие законопроекты появились на сайте парламента.

Инициатором законопроектов является президент Владимир Зеленский.

Оба документа переданы на рассмотрение руководству Рады.

Так, президент подал в Раду "Проект Закона об основах национального сопротивления" (№5557) и "Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (№5558).

Текст законопроектов в данный момент отстутсвует на сайте парламента.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Якщо годуєте дрянню, не підвищуєте статус військовослужбовця в суспільній свідомості, не забезпечуєте житлом та перспективами, то ніхто служити не піде.
  • jklpqrs
    берешь клоуна, шлешь ему повестки и наблюдаешь за активно-национальным сопротивлением в виде бегства от них. Весело, забавно и прикольно. Все как клоун и любит.
  • Алексей Дмитренко
    тероборона легко виправить Вашу математику. Маючі мільон підготовлених і озброених вояків можна і по домівках, а не по казармах сидіти. тим більше розосереджені по домівках війська невразливі з повітря.
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