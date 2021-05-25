Зеленский подал в Раду законопроекты "Об основах национального сопротивления" и об увеличении численности ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "Об основах национального сопротивления", а также об увеличении численности Вооруженных сил Украины.