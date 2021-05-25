Песков о встрече Путина и Байдена: Вопросы стабильности и контроля над вооружениями будут в повестке дня

Пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков заявил, что в настоящий момент подробностей встречи Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена нет.

По словам представителя Кремля, о будущих переговорах президентов России и США сообщает отдельно, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Газету.ру.

"Я воздержусь от комментариев на этот счет, мы в ближайшее время сделаем на этот счет сообщение", — уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Как пояснил Песков, окончательного списка тем, которые затронут главы России и США, пока нет.

"Вопросы стабильности и контроля над вооружениями — та тематика, которая касается всех стран мира и безусловно будет на повестке дня однозначно", — добавил Песков.

Он призвал дождаться официальных заявлений, посвященных переговорам президентов России и США.