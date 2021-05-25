В Кремле назвали "русофобской одержимостью" заявления Британии о причастности РФ к принудительной посадке Ryanair в Беларуси

Заявления Лондона о возможной причастности России к инциденту с посадкой самолета Ryanair в Беларуси является проявлением оголтелой русофобии.

Как информирет Цензор.НЕТ со ссылкой на "Ведомости" со ссылкой на акое мнение 25 мая выразил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Одержимость вот такая русофобская и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся. Наверное, уже скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться просто в факте своего существования", — сказал Песков.

По его словам, Москва не согласна с такими обвинениями, но понимает, что это тот случай, "когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".

"Действительно здесь фобии и одержимость, наверное, уже начинают брать свое и начинают не давать возможности авторам этих заявлений трезво оценивать ситуацию", — подчеркнул Песков.

24 мая глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что власти страны рассмотрят возможность введения санкций против трубопроводов "Северного потока – 2". Он также призвал к освобождению находившегося на борту самолета Романа Протасевича, которого задержали после посадки воздушного судна, а также "других политических заключенных, содержащихся в Беларуси".

Также Рааб не исключил, что Москва может быть причастна к инциденту с посадкой самолета в Минске.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.