В случае неявки Тупицкого в суд к нему могут быть применены принудительные меры, - Вениславский

Представитель президента в Конституционном Суде, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что в случае дальнейшей неявки в суд к экс-главе КСУ Тупицкому могут быть применены принудительные меры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Он является обычным гражданином Украины и может обжаловать любые, по его мнению, неправомерные, незаконные действия или бездеятельность любых субъектов властных полномочий. Что касается уголовного производства, это как раз закономерный результат деятельности органов досудебного расследования, которые собрали весь необходимый массив доказательств, свидетельствующий о том, что есть все основания для того, чтобы суд вынес обвинительный приговор для господина Тупицкого в отношении преступления против правосудия. Это по большому счету то, из-за чего президент отстранил господина Тупицкого от должности судьи КСУ, и это стало основанием для того, чтобы органы досудебного расследования могли эффективно работать без помех со стороны Тупицкого", - отметил нардеп.

Вениславский заявил, что в случае дальнейшей неявки в суд к Тупицкому могут быть применены принудительные меры.

"То, что он систематически не являлся в суд для выбора меры пресечения, лишь подтверждает, что он чувствует, что перспективы судебного расследования будут для него неблагоприятны. Материалы дела с обвинительным актом переданы в суд, он фактически сменит статус с подозреваемого на обвиняемого, и в случае, если лицо, имеющее статус подсудимого, не является на суд, действуют другие нормы, если он будет снова систематически уклоняться от явки в суд, будут применены принудительные меры", - объяснил парламентарий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тупицкий снова не пришел в суд по избранию ему меры пресечения: заседание перенесли на 19 мая