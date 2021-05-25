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Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров

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Уверен, что в один момент на радарах Маска появится Украина и он захочет сюда приехать, - Федоров
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск захочет приехать в Украину, когда узнает о ее успехах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью изданию "Гордон" заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В частности, у министра спросили, привезет ли он Маска в Украину.

"У меня нет такой цели. Я бы хотел, чтобы он здесь был, но все-таки я хочу, чтобы он ... захотел органически приехать в Украину. У нас очень классные есть продукты, которые с космосом связаны, у нас большие планы на цифровизацию. Я уверен, что в один момент на его радарах появится Украина, и тогда он захочет приехать", - подчеркнул Федоров.

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