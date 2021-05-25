Режим Лукашенко превращается в международную угрозу. Одного беспокойства со стороны Европы будет недостаточно, - Bloomberg о задержании Протасевича

Беспрецедентная принудительная посадка самолета Ryanair в Минске, которая позволила арестовать белорусского оппозиционного журналиста, требует бескомпромиссной международной реакции. Даже по меркам самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, фактически "похищение" самолета между двумя столицами Европейского Союза стало настоящим "преступным актом"

Об этом пишет Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Зеркало недели.

Многие детали все еще выясняются, в том числе и то, какую роль в этом инциденте сыграла Россия. Однако уже можно сделать вполне четкий вывод: задержание диссидента после перехвата самолета, нарушая правила международных авиаперевозок, может создать прецедент для других авторитарных государств, включая Китай.

Одного беспокойства со стороны Европы и других западных демократий будет недостаточно.

Лукашенко борется за выживание своего режима с августа прошлого года, когда его неправдоподобные заявления об очередной победе на выборах вызвали массовые протесты. Демонстрации и забастовки столкнулись с жестокими репрессиями и арестами.

Частично благодаря поддержке Москвы, Лукашенко сумел удержаться у власти, продолжая подавлять инакомыслие в стране. На прошлой неделе популярный белорусский новостной сайт Tut.by столкнулся с "репрессиями", власть возбудила против него уголовное дело по обвинению в неуплате налогов.

Тем не менее, заставить приземлиться пассажирский самолет Ryanair, который двигался между двумя странами НАТО (Грецией и Литвой), для того, чтобы задержать диссидента - это драматическая эскалация.

Если президент России Владимир Путин испытывал американского лидера Джо Байдена военным скоплением на границе с Украиной в апреле, то Беларусь идет гораздо дальше.

Европейские страны и США требуют объяснений. Однако вряд ли они получат их, потому Брюссель должен эффективно использовать саммит лидеров этой недели, чтобы дать правильный и всеобъемлющий ответ на такой прямой вызов.

Лукашенко с опасности для своего народа превратился в международную угрозу, говорит Найджел Гулд-Дэвис из Международного института стратегических исследований. Это подрывает любые аргументы в пользу того, что дипломатия Запада с Минском может побудить Лукашенко быть более умеренным.

Ситуация с задержанием Романа Протасевича могла бы вполне стать основой для голливудского фильма. Рейс самолета Ryanair между Афинами и Вильнюсом, на котором находилось около 170 пассажиров, был вынужден приземлиться в Беларуси из-за предупреждения о бомбе. Вместо того, чтобы двигаться к пункту назначения, авиалайнер сопровождался в Минск военным самолетом, оснащенным ракетами. А уже в Минске белорусские силовики арестовали Протасевича.

"Театральное представление" с поиском взрывчатки, что стало прикрытием для задержания Протасевича, которому грозит уголовное обвинение и даже смертная казнь, по словам лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, не оставляет сомнений относительно истинной цели Минска.

Обнадеживает то, что сила немедленной словесной реакции Европы выходит за пределы привычного выражения критики. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сразу же предупредила, что "возмутительное и противоправное поведение будет иметь последствия".

Учитывая то, что 27 странам-членам ЕС часто очень трудно согласовать санкции, расширение уже имеющихся ограничений в отношении Беларуси может быть трудной задачей. Однако многие авиакомпании уже начали "обходить" воздушное пространство Беларуси, а ЕС решил "закрыть небо" для белорусских авиакомпаний.

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Но в то же время ответ ЕС может включать и другие действия. Имеющиеся европейские санкции включают эмбарго на продажу оружия Беларуси, запрет на получение виз и замораживание активов для некоторых физических лиц и предприятий. Этого недостаточно. Следующие шаги могут включать расширение санкционного списка.

Однако возникает болезненный вопрос о том, как отделить Беларусь от санкций против России, без поддержки которой наглые действия Минска, вероятно, были бы невыполнимыми.

В то же время, более жесткие меры против режима Лукашенко могут увеличить влияние Москвы на Беларусь, хотя это вряд ли будет привлекать Минск, поэтому страх перед такими последствиями не должен сдерживать Брюссель или Вашингтон.

Кроме того, важна поддержка независимых СМИ и гражданского общества в Беларуси.

На сегодня принудительное приземление самолета не может оставаться безнаказанным. Если Беларусь ждут легкие последствия, то почему и другим странам не начать практиковать подобные вещи? В частности, это касается агрессивных Китая и России, которые также не против бороться с инакомыслием.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.