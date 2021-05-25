После вакцинации Sputnik V в РФ скончался один из высокопоставленных чиновников Минздрава Соловьев

После вакцинации, вероятно, российским препаратом "Спутник V" в РФ скончался один из чиновников Минздрава РФ, он возглавлял Центр подтверждения соответствия качества лекарственных препаратов. Официальные СМИ о смерти пока молчат, но с сайта Центра Соловьева, как и должность директора, быстренько убрали.

Об этом сообщил эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По данным Фаворова, всего ему поступили данные о четырех тяжелых осложнениях после вакцинации "Спутником", причем все случаи отмечены непосредственно после инъекции.

"Есть печальное сообщение, о четырёх тяжёлых больных, после вакцинации "Спутником". Осложнения у всех четверых случились непосредственно после инъекции, что может указывать на проблему с данной серией вакцинного препарата. Самое странное, что один из четырех, единственный умерший, был руководителем не чего, нибудь, а самого Контрольного Института – Соловьев Евгений Анатольевич, директор центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств "НЦЭСМП" Минздрава РФ (https://www.regmed.ru/content/page/Endorsement_centere_Boss)", - написал он.

"Мои сведения только по факту случившегося, кто знает подробности поделитесь, либо тут, либо в личку. Вопрос серьёзный! Они что там, фигачат тройную-десятерную?? дозу "для своих"?" - добавил Фаворов.

Как отмечает "Накануне.RU", официально никто не сообщает о смерти Соловьева, но с сайта Центра подтверждения соответствия качества лекарственных средств Соловьева быстренько убрали. Теперь у центра нет директора, его возглавляет и.о. Иван Феер.

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22 марта Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, который возглавляет группу исполнительной власти ЕС по вопросам вакцинации, заявил, что Европейскому союзу "абсолютно не нужна" российская вакцина против коронавируса Sputnik V. В РФ, естественно, возмутились и начали обвинять ЕС.

21 февраля NYT сообщило, что Израилю пришлось купить "Спутник V" для освобождения заложницы, но сами они его использовать не будут – а передадут для вакцинации сирийцев.

10 февраля Кабмин запретил регистрацию в Украине вакцин, "разработка и/или производство которых осуществлены в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором".