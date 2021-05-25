Украинские ученые разрабатывают белковую вакцину от COVID-19. Доклинические испытания запланированы на осень, - директор Института биологии клетки НАНУ Сибирный

Во Львове Институт биологии клетки НАН Украины разрабатывает белковую вакцину против COVID-19 на гуманизированных дрожжах. Поскольку среда не прихотливая, то и вакцина будет значительно дешевле импортной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Укринформу сообщил директор Института биологии клетки НАН Украины, академик Андрей Сибирный.

"Мы синтезируем белки для вакцины в клетках дрожжей. Это наше ноу-хау. Белок - это полимер из аминокислот, а к боковым его группам еще могут быть прикреплены остатки различных сахаров. Дрожжи - это тоже эукариоты, они присоединяют эти углеводные остатки, но иначе, чем человек. Ибо дрожжи - это грибы и они по-грибному действуют. И это плохо, ибо нужно чтобы дрожжи были гуманизированные, модифицировали белки по человеческому типу. Почему гуманизированные дрожжи интересны? Они быстро растут в простой среде. Поэтому вакцина на основе их будет значительно дешевле", - сказал Сибирный.

Институт биологии клетки НАН Украины уже имеет опыт работы с такой средой, в частности, на основе таких дрожжей разрабатывали продуценты витаминов и антибиотиков. Украина пока не производит сама гуманизированные дрожжи. Но львовские ученые имеют две их разновидности: одни закупили в Америке, другие подарили коллеги из Южной Кореи.

Благодаря новому биореактору, который ученые приобрели за средства государственного гранта (в 2020 году правительство выделило 10 млн грн) продолжают культивировать дрожжевые продуценты.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Осенью ожидается новая вспышка COVID-19. Индийский штамм - далеко не последний вариант, который нас ждет, - академик НАН Широбоков

"Есть целая серия тех дрожжей, которые несут в себе разные гены коронавируса и их фрагменты. Мы начали сейчас анализировать, есть ли эти белки, ибо ген есть ген, а нужен белок, который бы использовался как вакцина. И имеем более десяти подтверждений на дрожжах из Америки, а корейские еще в процессе конструкции", - отметил Сибирный.

Ученый подчеркивает, что белковые вакцины имеют один минус - они не очень иммуногенные, то есть неохотно вызывают синтез у человеческих антител и образование Т-лимфоцитов. Гораздо лучше действуют белки, если образуются вирусообразные частицы. Поэтому команда ученых работает над белковым мультиполимером, благодаря которому вирусные частицы значительно быстрее вызывают выработку антител, а иммунный ответ будет намного эффективнее для человека.

Сибирный добавляет, что уже осенью львовские ученые планируют провести доклинические испытания, и если их ожидания подтвердятся, можно будет в следующем году запускать в Украине опытное производство национальной вакцины от COVID-19.