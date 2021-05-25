Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Нацполиции на горе Карачун для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима, - Артем Шевченко. ФОТОрепортаж

Военнослужащий Нацгвардии Виталий Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Нацполиции на территории телебашни на горе Карачун над городом Славянск для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима.

Об этом рассказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащий Национальной гвардии Украины из батальон имени генерала Кульчицкого Виталий Маркив участвует в дополнительных следственных действиях Национальной полиции Украины на территории телебашни на горе Карачун над городом Славянск для подготовки защиты в кассационной инстанции Рима дела о гибели во время боевых действий итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Миронова. Все происходит в такое же время года и такие же дни, как и 7 лет назад. Где нес службу, какой был его сектор наблюдения, мог ли увидеть погибших за более чем 1700 метров в зеленке? Борьба за справедливость продолжается. Наш фильм об этом #ПозивнийІталієць - по ссылке", - рассказал он.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

11 декабря суд в Российской Федерации санкционировал заочный арест военнослужащего Нацгвардии Украины Виталия Маркива.