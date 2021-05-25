Работающих в Европе украинцев все чаще лишают заработанных нелегально денег, - эксперт
Эксперт по противодействию торговле людьми Игорь Тридуб рассказал, что в Европе участились случаи лишения нелегально работающих украинцев заработанных денег при возвращении домой, после чего также следует депортация.
Как рассказал в комментарии УНИАН Тридуб, поездка с целью нелегального трудоустройства за рубежом может закончиться плачевно.
В лучшем случае нелегалов просто разворачивают и отправляют домой без права въезда.
В худшем случае такой работник, в Германии, например, может получить уголовное наказание, а в Польше понести административную ответственность.
Кроме того, украинцев при возвращении домой все чаще лишают заработанных нелегально денег.
"В Германии, например, есть случаи, когда у украинцев на границе спрашивают: деньги есть? Откуда? Заработал? Все ясно. Забирают деньги и депортируют с запретом въезда на несколько лет", – сказал Тридуб.
По словам эксперта, наши сограждане, выезжающие за рубеж на нелегальную работу, подвергаются очень серьезным рискам. При отсутствии договора с работодателем или его копии может произойти что угодно. Не будет соответствовать вид работы, количество заработанных денег, условия труда, проживания.
Также существует большой риск столкнуться с нелегальным агентством-посредником, которое обманом выманит деньги.
"Они обещают всё решить за человека: найти работу, оформить документы (рабочую визу, приглашение, медицинскую страховку и другие справки, тест на COVID-19), решить вопрос с обсервацией (договориться, укоротить, обойтись без нее), обеспечить трансфер. И все это за 100, 200, 500 долларов", - пояснил эксперт.
Кроме того, фальшивые агентства по трудоустройству предоставляют разные варианты трудоустройства:
- по времени,
- по нагрузкам,
- по видам работ,
- по странам.
Также стали выдвигать низкие требование к работникам по состоянию здоровья и знанию языков.