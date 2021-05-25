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РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка

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РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка
Российская Федерация продолжает усиливать боевые возможности соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Так, согласно данным украинской разведки, на прошлой неделе через неконтролируемые участки государственной границы Украины на временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях с территории РФ были завезены новые партии вооружения и боеприпасов российского производства, в частности крупнокалиберные снайперские винтовки и более полутора тысяч тонн горюче-смазочных материалов.

Вместе с тем сообщается, что оккупанты развернули масштабные инженерные работы.

"Агрессор увеличивает количество траншей и ходов сообщений в жилых районах, на территории действующих промышленных объектов, приближенных к линии соприкосновения. Таким образом противник создает условия для скрытого применения снайперов и минометных расчетов", - собщили в ГУР.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Контрснайперские группы возвращены на передовую? Или это риторический вопрос для зелени?
  • Прощай немытая раССея
    РФ перебрасывает в ОРДЛО новые партии вооружения, в том числе крупнокалиберные снайперские винтовки, - разведка - Цензор.НЕТ 8583
  • Елена Голиц
    надо наших генералов переселить в окопы и держать там пока не пришлют наших снайперов и не дадут команду стрелять всегда !
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