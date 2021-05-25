На борту иностранного судна найден мертвым 38-летний капитан из Украины, - СМИ

В каюте теплохода Century (флаг Антигуа и Барбуда), выполнявшем рейс из Китая в Панаму, члены экипажа обнаружили бездыханное тело капитана - 38-летнего гражданина Украины.

О смерти капитана сообщил морской портал Seafarers Journal, а одесский адвокат Николай Гольбин подтвердил журналистам, что жена капитана, жительница Одесской области, дала разрешение на вскрытие тела, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Моряки сообщили о загадочных обстоятельствах смерти капитана компании-владельцу теплохода, однако тело забрали из каюты властью Панамы только на третьи сутки после прихода судна в порт.

"В редакцию морского портала Seafarers Journal обратился моряк, который попросил остаться анонимом, и сообщил подробности этой трагедии. По его словам, все произошло, когда судно направлялось в Панаму (где должен был измениться капитан). В тот день (за два дня до прихода в порт ) капитан не вышел из своей каюты. Когда коллеги зашли к нему, то увидели там его бездыханное тело ", - отмечается в сообщении.

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По словам моряка, экипаж передал информацию о том, что произошло в офис компании-судовладельца, а оттуда поступила команда - опечатать каюту с телом и ждать панамскую власть.

Моряк теплохода Century, на котором работают граждане Украины и Филиппин, не уточнил, были ли на теле умершего увечья.

В свою очередь, юрист Гольбин пока не смог подтвердить, выполнено ли вскрытие тела капитана, на что дала разрешение жена, и установлены ли причины его смерти. Также неизвестно, почему только на третий день после захода судна в порт власть Панамы забрала тело капитана с борта теплохода.

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