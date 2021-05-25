Новости • Коронавирус и карантин

ПЦУ из-за пандемии не будет проводить в этом году шествие ко Дню Крещения Руси-Украины

98713
ПЦУ из-за пандемии не будет проводить в этом году шествие ко Дню Крещения Руси-Украины
Синод Православной церкви Украины решил не проводить традиционный крестный ход по случаю Дня крещения Руси-Украины из-за карантинных ограничений.

"В связи с карантинными ограничениями Священный Синод принял решение провести празднование 1033-летия Крещения Руси-Украины 27-28 июля 2021 г. в г. Киеве и епархиях без организации паломничества и традиционного Крестного хода – в такой же способ, как это произошло в прошлом году", - говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, в прошлом году ПЦУ тоже из-за пандемии отменила шествие ко Дню Крещения Руси-Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Прихожане УПЦ МП и ПЦУ подрались на Ривненщине, к врачам обратились больше 20 человек. ВИДЕО

Отметим, ежегодно 28 июля отмечают День Крещения Руси-Украины. Этот праздник установлен согласно указу президента от 25 июля 2008 года. В этот же день Православная Церковь чтит память равноапостольного князя Владимира – крестителя Руси.

Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    не очень по церквям, но ПЦУ мне нравится - о пастве заботится...
    так и должно быть....
  • Василь Довганенко 7230397a
    За те мацковські будуть шастати як неприкаянні.
  • stlru
    Так как Киевская Русь - это книжное обозначение 19 века московских историков как Ключевской и Соловьев.
    По сути Руси не существовало как определение государственности, оно появилось только с принятием папской буллы, когда Галицкого князя назвали королем всея Руси.
    Народ же называл себя по племенным определениям и потом городским. Это сохранилось почти до 15 века, когда северяне/севрюки стали обозначать себя украинцами.
    Это пограничье с Московским княжеством по реке Оке.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости