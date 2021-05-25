Беларусь опубликовала стенограмму переговоров диспетчеров с пилотом самолета Ryanair

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси опубликовал стенограмму переговоров диспетчеров с экипажем самолета авиакомпании Ryanair, который 23 мая совершил посадку в Минске, после которой был задержан бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. При этом об истребителе МиГ-29 в официальном заявлении Департамента речь не идет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Из стенограммы следует, что в 9:30 UTC (12:30 по белорусскому времени, совпадает с киевским) диспетчер белорусского управления воздушным движением сообщил пилоту о поступившей информации о бомбе.

"К вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб о том, что у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом", — сказал диспетчер.

В 9:31 UTC диспетчер рекомендовал экипажу посадить самолет в Минске как ближайшем аэропорте.

После этого на протяжении 16 минут экипаж уточнял информацию об опасности и о том, откуда пришли рекомендации сесть в Минске. Диспетчер обменивался с пилотом служебной информацией и контактами других аэропортов и авиакомпании.

В 9:47 UTC пилот сообщил: "Мы объявляем чрезвычайную ситуацию MAYDAY и собираемся перенаправить самолет в аэропорт Минска", а в 9:48 запросил разрешение на снижение до высоты 10 тыс. футов.

В 9:52 UTC диспетчер попросил экипаж объяснить ситуацию пассажирам и сообщить, есть ли на борту опасные грузы. Пилот ему ответил, что таких грузов нет. Через две минуты он сообщил, что на борту находится 133 человека.

Как заявили в Минтрансе Беларуси, 23 января на электронную почту минского аэропорта пришло письмо с адреса protonmail.com на английском языке от "солдат ХАМАС" с требованием, чтобы "Израиль прекратил огонь в Секторе Газа".

"Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом", — процитировали это сообщение в Минске.

После того, как самолет, вылетевший из Афин в Вильнюс, вошел в воздушное пространство Беларуси, диспетчеры связались с экипажем, сообщили ему о поступившей угрозе и рекомендовали сесть на запасной аэродром в Национальном аэропорту Минск.

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"Экипаж несколько раз уточнял источники получения информации и ему было сообщено, что первичная информация с угрозами поступила в Национальный аэропорт Минск", — говорится в сообщении департамента.

В ведомстве подчеркнули, что до этого несколько раз пытались связаться с литовским представительством Ryanair по телефону, который им сообщил экипаж. Однако дозвониться до авиакомпании не удалось.

Власти создали комиссию для расследования происшествия. Департамент авиации пригласил к участию в нем Международную организацию гражданской авиации (ИКАО), Международную ассоциацию воздушного транспорта (ИАТА), Европейское агентство по безопасности полетов (EASA), представителей авиационных администраций ЕС и США.





















Полная стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот опубликована здесь, однако по состоянию на 15.10 сайт со стенограммой был недоступен. Аудиозапись разговора не была опубликована.