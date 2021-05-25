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Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN

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Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN
Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня.

Об этом телеканалу CNN заявили источники в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам собеседников канала, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.

В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

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Топ комментарии

  • Александр b9c4d8fd
    А может и не состоятся. Если Аннушка в правильном месте масличко разлила
  • ьля
    диванные аналитики (не обижайтесь, я сам такой), как пикейные жилеты в "золотом теленке" - те любое событие оценивали как прелюдию обьявления черноморска вольным городом - все думают, что любое событие мировой политики так или иначе затрагивает украину. типа, вот, байден с пуйлом встречаются, значит, слил джо нас.. не переживайте, мы еще увидим, как мимо нас проплывет тушка владимира владимировича с черенком лопаты в технологическом отверстии.
  • Александр b9c4d8fd
    Памперс повний, зараз піськов замінить
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