Встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня в Женеве, - CNN

Встреча президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина скорее всего пройдет в Женеве 15-16 июня.

Об этом телеканалу CNN заявили источники в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам собеседников канала, Женева стала последним претендентом на проведение саммита США-РФ на высшем уровне. Они отмечают, что встреча Байдена и Путина может состояться 15-16 июня по завершению первой международной поездки американского лидера после вступления в должность.

В Белом доме отказались прокомментировать окончательный выбор города, где встретятся президенты США и РФ, до окончательного уточнения деталей.

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