Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ
12 59682
Президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ.
Об этом Путин сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".
По его словам, российская армия и флот с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники.
"Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены возможности военно-морского флота", — уверяет российский президент.
Он добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".
Кроме того, по его словам, в настоящее время на заключительной стадии государственных испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".