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Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ

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Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ
Президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ.

 Об этом Путин сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, российская армия и флот с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники.

"Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены возможности военно-морского флота", — уверяет российский президент.

Он добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, по его словам, в настоящее время на заключительной стадии государственных испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 2337
  • jklpqrs
    Поясните этому кремлевскому дегенерату, что это было важно лет 60 назад. Сегодня уже нет разницы, что он там укрепил. Может быть сидя в своём бункере он думает, что пронесёт? Неа, не пронесёт. Так что пусть впихнет эту триаду себе в зад.
  • Valery Greff
    Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ - Цензор.НЕТ 3084
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