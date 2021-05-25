Путин заявил о "серьезном укреплении" потенциала ядерной триады РФ

Президент России Владимир Путин заявил об укреплении потенциала ядерной триады РФ.

Об этом Путин сказал во время совещания с руководством Минобороны РФ в Сочи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА "Новости".

По его словам, российская армия и флот с высокой динамикой получают новейшие образцы оружия и военной техники.

"Серьезно укрепился потенциал ядерной триады. Расширены возможности военно-морского флота", — уверяет российский президент.

Он добавил, что возможности ВМФ России расширились в том числе за счет кораблей с крылатыми ракетами "Калибр".

Кроме того, по его словам, в настоящее время на заключительной стадии государственных испытаний находится корабельная гиперзвуковая ракетная система "Циркон".

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