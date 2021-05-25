Moderna заявляет об эффективности ее COVID-вакцины для подростков 12-17 лет

Компания Moderna заявляет, что ее вакцина против COVID-19 была безопасной и эффективной и давала устойчивые реакции на антитела у подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пресс-релизе компании говорится, что фаза испытаний вакцины на подростках прошла успешно. Поясняется, что "в ходе исследования среди участников, получивших две дозы вакцины от COVID-19 компании Moderna, не обнаружили случаев COVID-19", что говорит о стопроцентной эффективности вакцины спустя 14 дней после полной вакцинации.

Отмечается, что в течение 14 дней после введения первой дозы вакцина показала эффективность в 93%.

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В компании отметили, что в начале июня планируют предоставить полученные в ходе испытаний данные регулирующим органам.

"Нас радует, что вакцина mRNA-1273 показала высокую эффективность в предотвращении COVID-19 у подростков", - приводят в документе слова генерального директора Moderna Стефана Банселя.

"Мы представим эти результаты в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и регулирующим органам по всему миру в начале июня и запросим разрешение (на использование препарата для подростков. - ИФ)", - подчеркнул Бансель.

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В испытаниях под названием TeenCOVE приняли участие более 3,7 тыс. подростков в возрасте старше 12 и младше 18 лет. Две трети испытуемых прошли полную - двухдозовую - вакцинацию препаратом Moderna, остальная часть получила плацебо.

Ранее сообщалось, что в ходе масштабных клинических испытаний препарат Moderna продемонстрировал эффективность 94,1% у людей старше 18 лет.