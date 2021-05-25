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Киевляне требуют от Кличко спасти фруктовый сад на Воздвиженке

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Киевляне требуют от столичных властей не допустить уничтожения фруктового сада на Воздвиженке ради строительства там бизнес-центра.

 Завтра этот вопрос будет рассматривать Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроения и земельных отношений ("О возобновлении ООО "Феликсия" договора аренды земельного участка от 23 августа 2005 года "№ 85-6-00219 (с изменениями)" (дело 646900586, 459051196, поручение заместителя городского главы – секретаря Киевского городского совета от 14.05.2021 №08/231-1556/ПР).

ОСН (орган самоорганизации населения) "Уличный комитет Воздвиженка", который представляет недовольных жителей, призывает мэра Виталия Кличко вмешаться в ситуацию и не допустить уничтожения сада. Фруктовый сад на Воздвиженке на этом месте был еще сто лет назад, это исторический сад.

"Это тот самый фруктовый сад, который неоднократно спасал наш мэр! Виталий Кличко приезжал к нам на Воздвиженку, лично участвовал в сносе строительного забора и спас наш фруктовый сад от застройки.

Учитывая его позицию по спасению зеленых насаждений столицы, мы требуем от мэра не просто поддержки, а реальных действий по защите сада.

Кличко в своих интервью неоднократно акцентировал внимание на том, что будет слушать "громаду" по вопросам застройки и создания парков. Мнение громады однозначно: на Воздвиженке есть и должен быть фруктовый сад, который мы садили и восстанавливали. Тем более наш сад – это исторический сад на историческом Подоле", - говорит секретарь ОСН Светлана Бескоровайная.

Отметим, тысячи жителей Воздвиженки годами заботились об этом саде, своими руками садили деревья. ОСН и жители района готовы, по аналогии со сквером, за свой счет содержать и заботиться о саде.

Более того, на этом небольшом пятачке сейчас и так уже строится скандальный ЖК "Подол Град Винтаж". Появление еще одной высотки (бизнес-центра) вместо сада полностью уничтожит зеленую зону в этом районе, отмечают жители.

Как известно, разрешение на уничтожение сада и строительство на его месте бизнес-центра пытается получить ООО "Феликсия".

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Топ комментарии

  • Кот Бегемот 97abc974
    Я дико извиняюсь, это тот фрутовый зад в виде прилегающих участков, к бывшей школе по кожемяцкой 12Б, которую прихватили застройщики в лице Дудника Николая Петровича и его брата Андрея Николаевича Дудника и его ТОВ "Оптимум-Капитал" при помощи его карманного свисающего органа самоорганизации населения "Уличный комитет Воздвиженка" под предводительством Манжолы Дмитрия, который бомбит исками в суд другую сторону. А другая сторона этого крысятника не менее интересные строители ЖК "Подол Град Vintage" который ранее начинал строить Мыкытась а теперь строит компания "Эдельбург Девелопмент", связанная с экс-руководителем столичного ГАСИ Сергеем Кучером, сыном экс-мэра столицы Степаном Черновецким и "смотрящим по Киеву" от ОП Денисом Комарницким. Это для понимания расклада этого сражения крыс. И если строители ЖК "Подол Град Vintage" строят его для "незрячих инвалидов войны" то вторые пекутся " о одарённых детях" в десять лет уже пустующей бывшей совковой школе. Они друг друга нагибают с переменным успехом. Пока успех у Кличка но Дудники они "зелёные активисты" посему идут в последний бой .... с фруктовым задом которому уже 100 лет! Прикиньте! Те кто не спускался с Кудрявского спуска и не видел тот клоповник справа что был там последние 30 лет, знайте - это фруктовый зад.
    Сражение идёт приблизительно за полгектара земли. Крысы друг друга трахают. Но на Подоле, на Валах и Глыбочицкой уже нет асфальта и вся эта фешенебельная чухня, что там возведена не предполагает доезд до себя с целой подвеской. Я в восторге! Кияни вимагають від Кличка врятувати фруктовий сад на Воздвиженці - Цензор.НЕТ 1896
  • ватникобой
    фруктовый сад судя по фото это какая то заброшка, в которых обычно наркоманы колятся. Пусть будет построен дом, у людей будет работа, а территория будет благоустроена, с учетом пожеланий любителей фруктов. В конце концов это земля принадлежит городу, и он в лице городских властей вправе сам решать, как лучше использовать участок. Город без строительства - мертвый город
  • Артем Диденко
    а где фруктовый сад? не вижу ни одного фруктового дерева, какая то заброшенная посадка
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