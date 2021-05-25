Поведение России только ухудшается: саботаж, убийства, кибератаки и дезинформация, - президент Еврокомиссии фон дер Ляйен

Российская Федерация бросает вызов интересам и ценностям ЕС, создает гибридные угрозы для стран-членов и дестабилизирует ситуацию в соседних странах.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС, состоявшейся в ночь на вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается России, мы подвели итог наших отношений. Все лидеры согласились, что Россия бросает большой вызов нашим интересам и ценностям. Мы знаем о вмешательстве и дестабилизации в соседних странах, таких как Украина, Молдова и Грузия. Мы видели попытки ослабить Европейский Союз и подорвать страны-члены с использованием гибридных угроз. Саботаж, убийства, раздор, кибернетические атаки и кампании дезинформации - мы видели это поведение годами, оно не меняется, оно только ухудшается", - отметила президент Еврокомиссии.

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По ее словам, Еврокомиссия и высокий представитель ЕС получили от европейских лидеров поручение подготовить к июньскому саммиту ЕС специальный доклад с различными вариантами развития отношений с РФ.

Фон дер Ляйен в этом контексте заявила, что ЕС и Россия "обречены иметь общее будущее".

"Россия является нашим крупнейшим соседом, и остается источником торговли и инвестиций в Европейский Союз. Вдоль наших границ жизнь европейцев и россиян является взаимосвязанной", - сказала она.

При этом президент ЕК подчеркнула, что подход Евросоюза к отношениям с РФ остается неизменным и основывается на пяти принципах. Среди них - полная имплементация Минских соглашений, развитие отношений со странами Восточного партнерства, укрепление внутренней устойчивости ЕС, выборочное привлечение России, а также развитие контактов между людьми.

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"Мы будем придерживаться этого курса", - добавила президент Еврокомиссии.