Дело Шеремета: Суд отказал потерпевшим в отводе всего состава суда

Представитель потерпевших по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Оксана Мельник во время рассмотрения этого дела в Шевченковском районном суде города Киева заявила отвод всему составу суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"...Заявляю отвод (всему составу суда. - Ред.)" - сказала представитель потерпевших.

Отвечая на вопрос одного из присяжных, по ее мнению, все ли присяжные Шевченковского района Киева были избраны незаконно, Мельник сказала, что это было сделано, по ее мнению, среди прочего, за пределами установленного срока.

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В зале заседания присутствовали представители обвиняемых, сами Кузьменко, Антоненко и Дугарь и их адвокаты. Антоненко сидит рядом со своим защитником.

После того, как Мельник заявила этот отвод всему составу суда, председательствующая судья объявляла перерыв для получения информации об избрании присяжных от аппарата суда, и после перерыва Голуб объявила эту информацию.

В итоге Шевченковский райсуд Киева в ходе рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета отказал представителю потерпевших по этому делу Оксане Мельник в удовлетворении отвода всему составу суда.

"Суд принял решение заявление Мельник об отводе оставить без удовлетворения", - сказала Голуб.

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После этого суд продолжил исследование материалов дела, ранее предоставленных прокурором.

На прошлом заседании суд исследовал ряд видеозаписей и документов, содержащихся в материалах дела, а также продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Кузьменко и действие обязанностей другой обвиняемой - Дугарь, на 2 месяца.

Напомним, 30 апреля суд отпустил из СИЗО под домашний арест обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканта Андрея Антоненко. Его также обязали носить электронный браслет.

12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также Шеремет был одним из основателей издания "Белорусский партизан".