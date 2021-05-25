Авиасообщение с Беларусью может быть возобновлено, как только "режим Лукашенко вернется к нормальности", - замглавы МИД Енин

Украина возобновить авиасообщение с Беларусь, как только правительство Республики Беларусь отменит те решения, которые привели к принятию контрмер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин.

По его словам, Украина защищает те ценности, интересы и нормы, согласно которым живет украинское общество, а Александр Лукашенко уже не в первый раз пересекает определенные красные линии.

"Случай, который произошел с белорусским оппозиционером, является очередным звоночком того, что любому чиновнику, представителю силового ведомства, который тем или иным путем, или оказывается на территории Республики Беларусь, или даже пролетает в ее воздушном пространстве, гипотетически может грозить опасность. Именно поэтому решение правительства Украины продиктовано интересом национальной безопасности Украины. Как только режим Лукашенко вернется к нормальности и отменит те решения, которые привели к принятию соответствующих контрмер, в частности украинским правительством, все вещи будут возобновлены", - подчеркнул замглавы МИД.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.

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