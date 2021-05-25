Оккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС
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Наемники РФ на Донбассе с начала суток дважды открывали огонь из минометов и гранатометов. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
Враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.
А из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вел обстрел в направлении населенного пункта Водяное.
Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.
Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.
В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.