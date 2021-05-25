Оккупанты с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь нет, - штаб ООС

Наемники РФ на Донбассе с начала суток дважды открывали огонь из минометов и гранатометов. Потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Враг открывал огонь из минометов 82-го калибра вблизи населенного пункта Новгородское.

А из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов вел обстрел в направлении населенного пункта Водяное.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате обстрелов нет.

Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали 6 гектаров территории и передали на уничтожение 50 взрывоопасных предметов.

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