Экс-полицейский, "сливавший" персональные данные граждан, пойдет под суд: ему грозит до 6 лет лишения свободы, - ГБР
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований (ГБР).
ТУ ГБР в Хмельницком при содействии ДВБ Нацполиции установило, что с июня по август 2020 года полицейский передавал третьим лицам информацию, содержащуюся в базе данных "Информационного портала Национальной полиции Украины".
Через собственную электронную почту и мессенджеры он пересылал "заказчикам" персональные данные граждан Украины, в частности: ФИО, даты рождения, места регистрации и проживания, а также информацию о совершенных правонарушениях.
Сейчас он уволен из рядов Нацполиции Украины.
19 апреля 2021 полицейскому было сообщено о подозрении.
Он обвиняется в несанкционированном копировании и сбыте информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, что привело к ее утечке, совершенном лицом, имеющим право доступа к такой информации, совершенных повторно (ч. 2 и ч. 3 ст. 362, ч. 1 и ч. 2 ст. 361-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Житомирская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Житомирское управление ДВБ ЧП Украины.