Гармаш о словах Лаврова про "концлагеря для жителей Донбасса": "У меня возникает вопрос к российским психиатрам"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров продемонстрировал полную неадекватность, заявляя, что Украина готовит концлагеря жителям Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Сергей Гармаш.

По его словам, Россия уже 7 лет настаивает на том, что она не сторона конфликта, что там воюют шахтеры и трактористы.

"Российское вооружение, в том числе "Буки", они покупают в местных военторгах, хотя там ходит рубль почему-то. Мы знаем количество российских военных там. Когда было обострение, почему-то Мария Захарова из российского МИД делала предупреждение, что если Украина пойдет в НАТО, то на Донбассе начнется эскалация конфликта. В интервью Лаврова "Аргументам и фактам" он тоже предупреждает о том, что милитаризация Украины не способствует урегулированию конфликта", - добавил Гармаш.

Член ТКГ отметил, что это все говорит о том, что Россия использует Донбасс как инструмент против Украины.

"Лавров это даже не скрывает, говорит, что Киев не хочет решать проблему, потому что боится, что если даст особый статус, то не сможет вести евроинтеграцию, вступление в НАТО. Четко обозначены цели России в конфликте, понятно, почему она его финансирует. Нельзя говорить о министре сопредельного государства, что у него не все в порядке с головой, но когда человек говорит о том, что Украина планирует после получения контроля над границей интернировать население региона в концлагеря, у меня возникает вопрос к российским психиатрам. Либо человек абсолютно неадекватный, либо он просто наслушался своей же пропаганды, искренне верит и сам пропагандирует", - подчеркнул Гармаш.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина планирует после получения контроля над российско-украинской границей на Донбассе провести "фильтрацию населения с интернированием всех "неблагонадежных" в концентрационных лагерях".

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