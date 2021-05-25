Бутусов: Прошу Офис генпрокурора установить, на каких основаниях милиция в 2013 году захватывала Цензор.НЕТ

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов просит Офис генпрокурора установить, кто именно причастен к захвату офиса издания 9 декабря 2013 года, и приобщить это дело к процессу о преступлениях на Майдане.

Речь об этом шла на встрече в Офисе генпрокурора, на которой обсуждали нарушение прав журналистов. Участие во встрече приняли представители ЕС, Совета Европы и неправительственных организаций, сообщил Бутусов в Фейсбуке. Была на встрече и генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Попросил предоставить информацию относительно незаконного захвата офиса Цензор.НЕТ 9 декабря 2013 года силами милиции, установить, на основании каких решений действовали правоохранители, кто именно причастен к этому бандитскому наезду. Важно узнать обстоятельства этого дела и приобщить его к процессу по Майдану как еще одно доказательство незаконных действий власти Януковича", - написал Бутусов.

Читайте: В Офисе генпрокурора будет создана платформа для расследования преступлений против журналистов, - Венедиктова

Он также напомнил, что, какие бы ни звучали речи о защите прав журналистов, за 21 год ни один генеральный прокурор ни при одном из четырех президентов не смог привлечь экс-главу государства Леонида Кучму к ответственности за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

"Также я сказал, что позорно, когда Андрей Портнов, тесно связанный с Офисом Президента, открыто угрожает журналистам и даже прокурорам, и избегает при этом ответственности. Это позорно для государства", - добавил он.

Он отметил, что представители Офиса генпрокурора на встрече жаловались на несовершенство Уголовно-процессуального кодекса и на невозможность повлиять на действия отдельных следователей.

Также читайте: При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

"Однако руководство ГПУ обещает регулярно проводить заслушивания дел по нарушению прав журналистов при участии неправительственных организаций в нашей отрасли. Представителем ГПУ по всем делам, связанным с нарушением прав журналистов, определен прокурор Олег Пелепюк", - добавил Бутусов.