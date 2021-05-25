Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в сторону превращения в Беларусь, - Шабунин

Глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявляет о необходимости контроля власти со стороны общества в вопросах евроатлантической интеграции Украины.

Об этом он пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Больно смотреть на КГБшное видео "признательных показаний" Протасевича. Прямо физически больно. Страшно даже представлять, как его к этому принуждали. Никогда не допустить такого в Украине. Никогда, любой ценой. Не дать сварить себя на медленном огне маленьких откатов. Больной Лукашенко свой режим тоже не за один день построил. Любой шаг от евроатлантической интеграции - это шаг в в сторону превращения в Беларусь", - пишет Шабунин.

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По его словам, нужно "пинками загонять любую власть в Западный Мир".

"За каждую проваленную/заблокированную прозападную реформу валить любую власть до ее электоральной смерти. Чтобы для следующих наука была. Венедиктова отмазывает Ахметова, Бахматюка и ко? Это первый шаг в сторону Беларуси, потому что она так же отмажет палачей режима. Даже глазом не моргнет. На Татарова посмотрите.

Ермак и Костин блокируют очищение Высшего Совета Правосудия? Это шаг в сторону Беларуси, потому что контролируемый суд нужен только диктаторам и коррупционерам. Последние, кстати, всегда тянут страну в авторитаризм. Зеленский ок с коррупционным картелем на строительстве дорог и строит аналоги на других "рынках" (питание армии, например)? Это тоже нормальный шаг в сторону Беларуси. И не важно - осознает ли это сам Зеленский. Мы и так позволили этой власти много шагов не в ту сторону. Водичка в нашей кастрюле откатов становится все теплее, как бы это нам не начать в ней свариваться", - резюмировал Шабунин.

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