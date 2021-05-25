Новости • Агрессия России против Украины, Санкции против России

Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон

32 565331
Усиление санкций против РФ в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон
Принцип постоянного усиления санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой.

Об этом заявил во вторник президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В том, что касается России, усиление санкций в ответ на "замороженные" конфликты больше не является эффективной политикой", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

Он отметил, что у политики санкций в отношении РФ действительно есть границы, которые пересечь невозможно. "А что тогда дальше? Вооруженный конфликт? Разрыв отношений", - задал вопрос президент Франции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США ввели санкции против российских организаций и судов, строящих газопровод "Северный поток-2"

По словам Макрона, именно поэтому важно, чтобы глава европейской дипломатии Жозеп Боррель к июньскому саммиту ЕС подготовил доклад как раз о том, какие варианты политики в отношении России возможны.

Президент Франции согласился с журналистом, предположившим, что возможности для новых санкций против РФ на исходе.

Также читайте: Голосование жителей ОРДЛО на выборах в Госдуму РФ - основание для усиления санкций против России, - Арестович

Макрон отметил, что похожая ситуация - с Беларусью. Он назвал правильным решение ЕС вводить санкции против Минска, но призвал подумать и о том, как еще можно было бы решать проблемы.

Поддержать Цензор.НЕТ 

Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Усиление санкций против России в ответ на "замороженные" конфликты больше не работает, - Макрон - Цензор.НЕТ 6139
  • Пауло 24
    да уж....кончилась европа и их ценности
  • Mganga Zambezi
    Ну почему же на исходе. отключение от SWIFT. нефтегазовое эмбарго - полный отказ Запада от приобретения газа и нефти у мокшанского мордора. полный запрет на вьезд граждан РФ в страны Запада. Запрет на продажу московии каких-либо современных технологий. арест триллиона, украиденного кремлевской ОПГ у собственного народа. Сворачивание бизнеса Западных стран в РФ....... Альо , Макрон! Еще примеры действий надо, или эти рассмотришь?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости