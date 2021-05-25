Информация "Бигус.Инфо" об обмене Севастопольского морского завода на "трубопровод Медведчука" является ложью, - экс-директор Картошкин

Бывший генеральный директор Севастопольского морского завода назвал манипуляцией и ложью информацию, опубликованную в программе "Бигус.Инфо" о якобы обмене предприятия на "трубопровод Медведчука". Он сообщил, что на момент нападения России на украинском Крым работал генеральным директором завода и видел события изнутри.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Главком.

"Главный и неоспоримый факт, который разбивает всю заказную ложь - оккупационная власть Севастополя национализировала "Севморзавод "за неповиновение оккупационным властям за то, что собственник отказался зарегистрировать предприятие по российским законам. Главный завод, 12 его дочерних предприятий, землю, имущество, оборудование. Впоследствии правительство страны-агрессора забрало завод в Севастополь в "государственную собственность", - говорит бывший директор предприятия.

Он сослался на так называемое "Постановление правительства Севастополя о некоторых вопросах национализации имущества" от 28 февраля 2015 года, которая свидетельствует о конфискации предприятия оккупационными властями полуострова. "Пока другие граждане Украины потихоньку перерегистрировали свои заводы, квартиры и другую собственность по российским законам и платят налоги в бюджет агрессора, мы решили бороться", - отметил Константин Картошкин.

По словам бывшего гендиректора, ему удалось с риском для себя вывезти документы завода, предприятие было перерегистрировано в Киеве и через украинские суды отстаивает свои имущественные права. В частности, 16 мая 2016 г. Шевченковский суд столицы принял решение в заочном процессе, согласно которому имущественный комплекс предприятия в Крыму принадлежит украинскому юридическому лицу публичному акционерному обществу "Севастопольский морской завод", которое находится в Киеве.

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"Мы твердо намерены привлечь Россию к международно-правовой ответственности", - сообщил экс-директор. "Утверждения в программе "Бигус Инфо" не только порочат достоинство законного владельца "Севморзавода", но и менеджмента и затрагивают лично мое достоинство. Мы бросили вызов оккупантам, а не договаривались с ними. Требую извинений от авторов программы. В противном случае не исключаю, что лично подам в суд, потому что правда на моей стороне, а не на стороне лжецов, которые сделали на чей-то заказ тенденциозный материал, который пренебрегает элементарными журналистскими стандартами и правилами человеческой морали ", - отметил бывший руководитель "Севморзавода"

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Еще в 2018 году правительство РФ призналось, что они "отжали" у Петра Порошенко завод в оккупированном Крыму. Оккупационные власти Севастополя в феврале 2015 принял решение о так называемой "национализации" Севастопольского морского завода.