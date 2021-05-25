Новости

Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль

2 67453
Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для запуска рынка земли с 1 июля.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 июля в Украине начнет работать полноценный рынок земли. Сегодня при участии Министерства аграрной политики, Минрегиона, Минюста, комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики, представителей Офиса президента провел подготовительное совещание по этому вопросу. Поручил министру аграрной политики Роману Лещенко подготовить все нормативные документы, необходимые для реализации этой сверхважной для каждого украинца реформы", - написал Шмыгаль.

Читайте: Открытие рынка земли приведет к росту цены на нее как минимум вдвое за первые 3-5 лет, - Шмыгаль

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • mrSmith
    А референдум нет желания провести?
    Вопрос спорный, как ни крути.
    Ах да, это такая мелочь, что и говорить не о чем.
    То ли дело, легализация наркоты: это галактический масштаб!
  • Игорь Монахов
    Идиоты !! Нет ни кадастра, ни земельного банка, ни референдума, та и никто никуя не знает как это будет проходить и т.д. и т.п. и типа мы все порешали и без этих мелочей и вас быдла - и рынок земли уже заработает !!! ... Да это *** грабеж по средь белого дня !!! Не ну не ТВАРИ !!
  • 5 копійок
    Наголосували? Тепер їж те. Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1108 Рынок земли заработает с 1 июля, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3295
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости