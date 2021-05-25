Девять медучреждений Киевщины получили современные томографы, - ОГА

В рамках программы "Большая стройка" для 9 реконструированных приемных отделений медучреждений Киевской области закупили компьютерные томографы, благодаря которым врачи смогут быстрее и качественнее оказывать помощь больным.

Об этом сообщила Киевская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В медучреждения в Вышгороде, Обухове, Переяславе-Хмельницком, Мироновке, Иванкове, Ирпене, Макарове и Тетиеве уже доставлено новое оборудование. Белоцерковская городская больница №2 получит его в скором времени.

Закупку компьютерных томографов проводило Министерство здравоохранения Украины. Кроме этого, департамент здравоохранения Киевской облгосадминистрации за средства субвенции из государственного бюджета приобрел для опорных заведений региона 11 аппаратов ультразвуковой диагностики и 10 цифровых рентгенов.

"В рамках программы Президента Украины Владимира Зеленского "Большая стройка" в опорных больницах Киевщины не только модернизировали приемные отделения, но и закупили для них новое диагностическое оборудование. Это значительный плюс, который позволит медикам более качественно проводить обследование и, соответственно, назначать лечение. К тому же и сами пациенты смогут проходить компьютерную томографию на местах, не тратя время и средства на поездку в другие медучреждения", - отметил глава Киевской ОГА Василий Володин.

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Напомним, в 2021 году в рамках программы "Большой стройки" реконструкция охватит 177 приемных отделений украинских больниц.