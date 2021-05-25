Лукашенко заплатит "горькую цену" за инцидент с самолетом Ryanair. То, что он сделал - по гнусности не переплюнуть, - глава МИД Германии Маас

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал гнусным поступком принудительную посадку самолета Ryanair в Минске, заявив, что президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным, заплатит "горькую цену".

Об этом Маас заявил журналистам в Берлине во вторник, 25 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену", - заявил Маас.

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По его словам, очень важно, что ЕС отреагировал "быстро и жестко".

"По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть. Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту", - сказал немецкий министр.

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Он добавил, что "международное сообщество этого не потерпит".

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью. Евросоюз заморозил 3 млрд евро инвестиционной помощи Беларуси до тех пор, пока она не станет демократической. Кроме того лидеры Евросоюза решили закрыть для белорусских авиакомпаний пролет над территорией и доступ к аэропортам ЕС.