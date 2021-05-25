Новости • Репрессии в Беларуси

Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины

6 38348
Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины
Ведущая телеканала "Белсат" Арина Малиновская выехала из Беларуси 3 дня назад после того, как к ней домой пришли силовики. Вскоре задержали мужа ее сестры. Следователь позвонил журналистке и сказал, что, если она не вернется в страну, задержать также могут ее бабушку и дедушку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское издание "Медуза".

Малиновская взяла интервью у бывших белорусских правоохранителей, которые отказались задерживать протестующих в августе прошлого года и были уволены со службы. После выхода программы нескольких ее собеседников арестовали. Вечером 21 мая пришли домой к самой Арине.

"Ко мне домой начали стучаться, звонить. Я сразу поняла, что это не просто соседи, слишком напористые были стуки, сильные. Отключили электричество. Кричали: "Открывай!". Двери я не открыла, потому что я не знала наверняка, знают ли они, что я там нахожусь, а выходить - себе дороже. Пошли по соседям. После этого ночью я уехала из страны. Сейчас я нахожусь в Украине", - рассказала Малиновская.

Читайте: Лукашенко запретил журналистам вести прямые трансляции с несанкционированных акций

Вчера журналистке позвонил муж ее сестры и рассказал, что его задержали и поместили в изолятор на Окрестина.

"Так и так, меня задержали и говорят, что, пока ты не приедешь, я буду здесь сидеть". Также они направляются за бабушкой и дедушкой - это следователь уже взял трубку", - говорит Малиновская.

Сейчас у журналистки нет связи с бабушкой и дедушкой. Муж сестры звонил ей еще раз и говорил, что следователи требуют от него сказать, когда Малиновская вернется в страну.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников

"Как я понял, что меня не отпустят до тех пор, пока ты что-то внятное не скажешь по поводу приезда", - сказал он. А когда Малиновская подчеркнула, что не собирается возвращаться в Беларусь, ответил: "Ну что тогда? Ну тогда, наверное, у меня к тебе вопросов нету".

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Пауло 24
    НКВД 21 века в действии
  • Яр Холодний
    І чим режим Лукашенка відрізняється від ЕТА, "Червоних бригад", ХАМАС, Аль-Кайди чи Талібану?...
  • Alex Firman
    У меня как у искреннего порохобота и до глубины позвоночника "циничного бандеру" возник вопрос к любителям Зеленого говна.

    - Чем руские свино-гондоны отличаются от белоруских свино-гондонов, а также любителей ***** и рускаво мира и сторонников ОПЗЖ вместе со скотом Мертвечуком Власти Беларуси удерживают в заложниках мужа сестры журналистки Малиновской, требуя, чтобы она вернулась в страну из Украины - Цензор.НЕТ 1636
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости