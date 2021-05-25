Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана

Журналист проекта "Схемы: коррупция в деталях" Михаил Ткач утверждает, что после пресс-конференции президента Владимира Зеленского охрана главы государства начала слежку за их съемочной группой.

Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"После пресс-конференции президента Зеленского наблюдаю усиленное внимание к нашей съемочной группы со стороны охраны президента или, простыми словами, слежку", - написал Ткач.

Журналист предположил, что охрана президента получила задачу контролировать местонахождение съемочной группы.

"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.

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"Уважаемые УГО (управление государственной охраны. - Ред.), я сегодня выгляжу вот так. Куртка синяя. Кроссовки белые. Не перепутайте. Машину вы знаете. А руководитель УГО на пресс-конференции президента в момент, когда я задавал вопрос его начальнику о тайных встречах власти с олигархами, выглядел вот так. Хорошего вечера. Президент уехал из ОП в 18:30", - добавил Ткач.