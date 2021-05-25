Журналист Ткач: после пресс-конференции Зеленского за нами начала следить его охрана
Об этом он сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"После пресс-конференции президента Зеленского наблюдаю усиленное внимание к нашей съемочной группы со стороны охраны президента или, простыми словами, слежку", - написал Ткач.
Журналист предположил, что охрана президента получила задачу контролировать местонахождение съемочной группы.
"Задача - контролировать наше местонахождение, чтобы мы не сняли еще больше ответов на вопрос: кем за два года президентства стал Зеленский - врагом или частью олигархической системы", - пояснил Ткач.
"Уважаемые УГО (управление государственной охраны. - Ред.), я сегодня выгляжу вот так. Куртка синяя. Кроссовки белые. Не перепутайте. Машину вы знаете. А руководитель УГО на пресс-конференции президента в момент, когда я задавал вопрос его начальнику о тайных встречах власти с олигархами, выглядел вот так. Хорошего вечера. Президент уехал из ОП в 18:30", - добавил Ткач.