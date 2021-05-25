Политсоветники глав "нормандской четверки" встретятся 26 мая, обсудят прекращение огня и обмен пленными, - Арестович

Встреча политических советников "нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, РФ) по видеоконференции запланирована на среду, 26 мая.

Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ.

"Встреча политических советников Нормандской четверки запланирована на завтра (26 мая. - Ред.). Тематика все та же: прекращение огня, обмен пленными, кластеры", - сказал он.

Переговоры пройдут в режиме видеоконференции. Украину будет представлять руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

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Как сообщалось, Ермак на минувшей неделе направил коллегам по "нормандскому формату" письмо с просьбой провести очередную встречу политических советников для скорейшего урегулирования ситуации с прекращением огня на Донбассе, а также с целью анализа выполнения итогового коммюнике по итогам Парижского саммита "нормандской четверки" в декабре 2019 года. Он также предложил провести встречу в очном формате.