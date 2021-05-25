Байден планирует обсудить с Путиным Украину и Беларусь, - Белый дом

Президент США Джо Байден рассчитывает обсудить на саммите с президентом России Владимиром Путиным проблемы, связанные с Украиной, Беларусью и тему стратегической стабильности.

Об этом сообщила во вторник на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы ожидаем, что они уделят много времени стратегической стабильности", - сказала она.

"Президент США также поднимет тему Украины, подчеркнув поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины, он также планирует обсудить Беларусь и передать нашу сильную обеспокоенность событиями там", - добавила Псаки.

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Ранее Белый дом и Кремль подтвердили, что первая официальная встреча Байдена и Путина состоится в Женеве 16 июня этого года.