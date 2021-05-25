Из-за ограничения полетов "Белавиа" будет сокращать персонал

После запрета на использование воздушного пространства ЕС и прекращения авиасообщения с Украиной белорусская государственная авиакомпания "Белавиа" для сокращения расходов будет вынуждена сокращать персонал.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Еврорадио.

Отмечается, что "Белавиа" теперь вынуждена отменять десятки рейсов в пик сезона. Ситуацию осложняет то, что перевозчик совсем недавно начал восстанавливаться после массовых отмен рейсов из-за пандемии в 2020 году.

"В сложившихся сегодня обстоятельствах сокращение расходов, а также объявление простоя или оптимизация численности персонала — это неприятные, хотя и закономерные шаги", - заявили в "Белавиа".

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

Глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что на борту были сотрудники КГБ Беларуси, и назвал случившееся "государственным угоном самолета".

Власти Беларуси заявили, что решили посадить самолет с Протасевичем якобы потому, что получили по электронной почте сообщение о заложенной на борту бомбе, подписанное "солдаты ХАМАС". Палестинское радикальное движение ХАМАС заявило, что не имеет никакого отношения к инциденту с самолетом Ryanair.

24 мая лидеры ЕС приняли политическое решение через Совет ЕС, "запретить пролет над ЕС белорусскими авиакомпаниями и запретить доступ к аэропортам в ЕС рейсам, которыми оперируют эти авиакомпании".

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью.