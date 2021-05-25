ЦИК обжаловала решение Верховного Суда об отмене победы Вирастюка на 87 округе

Центральная избирательная комиссия обжаловала решение Верховного Суда по установлению результатов выборов в одномандатном избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Комиссия... подробно проанализировала решение Верховного Суда и подала апелляционную жалобу на это его решение", - говорится в сообщении.

В ЦИК напомнили, что 19 мая во исполнение постановления Палаты Верховного Суда от 1 мая ЦИК составила протокол о результатах выборов народного депутата в округе №87. Однако 21 мая кандидат Александр Шевченко обжаловал действия ЦИК, протокол и отдельные пункты постановления комиссии.

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Верховный Суд рассмотрел этот иск и 23 мая частично удовлетворил его - отменил пункты 1-2 постановления и протокол ЦИК от 19 мая.

В ЦИК также заявляют, что сейчас "нет однозначного юридического алгоритма действий и правового механизма для разрешения ситуации на 87 округе, и в таком случае установление результатов выборов в этом округе представляется возможным лишь на основании и с учетом выводов суда".

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Напомним, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области победу на довыборах в Раду 28 марта одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте - представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%), третьем - представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Кандидат в народные депутаты Шевченко сообщал, что Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на округе №87. В "Слуге народа" уточнили, что суд не отменял протокол ОИК, а признал противоправными данные по двум участкам.

22 апреля Центральная избирательная комиссия официально признала победу представителя партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на довыборах в парламент на 87 округе на Ивано-Франковщине.

Большая палата Верховного Суда 1 мая отменила протокол Центризбиркома, которым кандидат от "Слуги народа" Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Верховную Раду в округе №87 в Ивано-Франковской области.

Позже ЦИК снова признал "слугу народа" Вирастюка победителем на довыборах в Раду на Прикарпатье. Однако Верховный Суд во второй раз отменил протокол ЦИК о признании Вирастюка избранным нардепом.