Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО, который касается воров в законе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Окружного административного суда Киева.

Адлан Ясагов, Муслим Индрисов и Магомед Шаипов просят суд остановить действие решения СНБО "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", от 14 мая 2021 в части применения санкций против них.

Соответствующие заявления поступили в ОАСК для представления самых исков, как это предусмотрено законодательством.

Отмечается, что сейчас суд решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

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Напомним, 21 мая 2021 года президент Владимир Зеленский указом утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций, как рассказал сам Зеленский, против главарей террористов, воров в законе и иностранных криминальных авторитетов. В списке физических лиц, в отношении которых вводятся санкции, - 674 человека.

О внесении в санкционный список СНБО чеченцев из добровольческого батальона им. шейха Мансура сообщал командующий Украинской добровольческой армией, экс-нардеп, экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош